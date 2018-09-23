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İran, BAE'nin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:54 | Son Güncelleme

İran, BAE'nin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı saldırıya ilişkin yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ahvaz'da terör saldırısıyla ilgili BAE'li bir devlet yetkilisinin yaptığı yorum nedeniyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı.

Kasımi, maslahatgüzara, ülkesinin siyasi mercilerine bağlı kişiler tarafından yapılan ve terörü himaye eden ifadelerden BAE hükümetinin de sorumlu olduğunu ve bu tür durumlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi El Ahvaziye örgütünü suçlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söylemişti.

El Ahvaziye olarak tanınan "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altındaki "Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi" İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir "terör örgütü" olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE İRAN Tahran

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