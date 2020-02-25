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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Korkunun yayılması düşmanın bir komplosudur

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 19:34 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili ülkede korkunun yayılmasını düşmanın komplosu şeklinde niteledi. Ruhani, "Tüm kurumlar dikkatli olmalıdır. Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur. Hepimiz işimize bakmalıyız." dedi. Ruhani ayrıca cumartesi gününden itibaren her şeyin normale döneceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Korkunun yayılması düşmanın bir komplosudur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Ulusal Koronavirüs Önleme Merkezi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada koronavirüse dair alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Sağlık Bakanı Said Nemeki'ye sağlık personelinin kendilerini korumalarının öncelikli olduğunu söylediğini aktaran Ruhani, sunulan raporlara göre virüsün kontrol altına alındığını ifade etti.

"KORKUNUN YAYILMASI DÜŞMANIN BİR KOMPLOSUDUR"

İlk günlerde hastanelere yapılan başvuru sayısının yüksek olduğunu ancak son günlerde bunun düştüğünü ve tedavi edilenlerin sayısında da artış olduğunu dile getiren Ruhani, "Tüm kurumlar dikkatli olmalıdır. Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur. Hepimiz işimize bakmalıyız." dedi.

Birkaç ay önce grip salgınının da ülkeyi tehdit ettiğini ancak kontrol altına alındığını hatırlatan Ruhani, "Bu virüsün de kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum. Halkımız endişelenmesin ve iş birliği içinde olsun. İhtiyaç duyulması halinde silahlı kuvvetler de yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirdi." diye konuştu.

RUHANİ'DEN STOKÇULARA UYARI

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının da dezenfekte edici maddeler, maske ve temizlik ürünlerinin üretimi için fabrikaların 24 saat çalışacağı yönünde bilgi verdiğini aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"Bazı kişiler oluşan durumu kötüye kullanarak ihtiyaç ürünlerini depoladı. Hükümet ve yargı erki usulsüzlük yapanlarla mücadele edecektir. Kimse bu hassas şartlardan yararlanmaya kalkmasın."

"ZORUNLU OLMADIKÇA TOPLU YERLERDE BULUNMAYIN"

Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmamalarını isteyerek, "Halkımız zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmaktan sakınmalıdır. Ziyaret yerleriyle ilgili olarak da sağlık yetkililerinin uyarılarına uymalıdır. Halkımız, Sağlık Bakanlığı'na güvenmelidir ve güven asli sermayemizdir." ifadelerini kullandı.

Zorunlu olmadıkça toplantı düzenlenmemesini de isteyen Ruhani, türbelerin ziyaret edilmemesi ve itikaf merasimlerinin de yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

"CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN HER ŞEY NORMALE DÖNECEK"

Ruhani ayrıca cumartesi gününden itibaren her şeyin normale döneceğini savundu.

İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

(AA)

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