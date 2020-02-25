İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Korkunun yayılması düşmanın bir komplosudur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Ulusal Koronavirüs Önleme Merkezi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada koronavirüse dair alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Sağlık Bakanı Said Nemeki'ye sağlık personelinin kendilerini korumalarının öncelikli olduğunu söylediğini aktaran Ruhani, sunulan raporlara göre virüsün kontrol altına alındığını ifade etti.

"KORKUNUN YAYILMASI DÜŞMANIN BİR KOMPLOSUDUR"

İlk günlerde hastanelere yapılan başvuru sayısının yüksek olduğunu ancak son günlerde bunun düştüğünü ve tedavi edilenlerin sayısında da artış olduğunu dile getiren Ruhani, "Tüm kurumlar dikkatli olmalıdır. Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur. Hepimiz işimize bakmalıyız." dedi.

Birkaç ay önce grip salgınının da ülkeyi tehdit ettiğini ancak kontrol altına alındığını hatırlatan Ruhani, "Bu virüsün de kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum. Halkımız endişelenmesin ve iş birliği içinde olsun. İhtiyaç duyulması halinde silahlı kuvvetler de yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirdi." diye konuştu.