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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, iş birliği ve bölgesel konuları ele aldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Al Sani iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, iş birliği ve bölgesel konuları ele aldı.

Tahran’ın Katar ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Ruhani, Katar ile İran'ın siyasi, ekonomik ve iş birliğinin kuvvetlendirilmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını ifade etti.

Zor günlerde Katar'ın yanında olduklarını hatırlatan Ruhani, bu ülke ile iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Bölgedeki son gelişmelerin ABD'nin politikaları nedeniyle karmaşık bir hal aldığını ve bunun olumsuz etkileri olduğuna dikkati çeken Ruhani, Washington yönetiminin İran petrolüne sınırlama getirerek bölgede istikrarsızlık çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Ruhani, "uluslararası ilişkilerde itidal ve akılcılıktan yana olduklarını" ifade ederek, İslam ülkelerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına engel olmaları gerektiğini ifade etti.

Katar Emiri de ülkesinin Tahran ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Katar ruhani

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