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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Petrol satışı için farklı yollar kullanmaktayız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında başarısız olduğunu belirterek, “Petrol satışı için farklı yollar kullanmaktayız” dedi.İran İslam Devriminin yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD tarafından uygulanan hukuksuz yaptırımların hedefine ulaşamadığını ifade ederek “Yaptırımlar halkımızı zorluyor olsa da Amerikalılar istedikleri hedeflere ulaşamadıklarını itiraf etmektedir” şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında başarısız olduğunu belirterek, “Petrol satışı için farklı yollar kullanmaktayız” dedi.
İran İslam Devriminin yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD tarafından uygulanan hukuksuz yaptırımların hedefine ulaşamadığını ifade ederek “Yaptırımlar halkımızı zorluyor olsa da Amerikalılar istedikleri hedeflere ulaşamadıklarını itiraf etmektedir” şeklinde konuştu. İran’a petrol satışında ve uluslararası banka işlemlerinde baskı yapılmak istendiğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı, “ABD’nin yaptırımlarına rağmen petrol satışı için farklı yollar kullanmaktayız” ifadelerini kullandı. ABD tarafından uygulanan yaptırımların acımasız ve zalimce olduğunu vurgulayan Ruhani İran halkının yaptırımlardan etkilendiğini belirterek, “Bu yaptırımlar devletin herhangi bir kurumunu değil, doğrudan halkı hedef almaktadır” dedi.
İran’ın bölgedeki jeopolitik konumuna işaret ederek küresel enerji piyasasından silinecek bir ülke olmadığını kaydeden Ruhani, “Petrol üretimi ve satışında elimizdeki tüm imkanlardan yararlanacağız” şeklinde konuştu.
ABD’nin uluslararası para transferinde İran’ı zorlamak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran’a karşı FATF’i (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu) kullandığına işaret ederek, “İran, İslam Devrimi öncesi ve sonrasında terörün her türlüsü ile mücadele etmiş ve mücadele etmekte olan bir ülkedir. Kara paranın aklanması ve buna bağlı terör faaliyetleri ile de en iyi şekilde mücadele etmektedir. Bu gerçeği tüm dünyaya ispatlayabiliriz” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan ayrılma kararı sonrasında, İran’a yönelik iki aşamalı yaptırım kararı almış ve 4 Kasım tarihinde yürürlüğe giren yaptırımlar ile birlikte hedefin İran’ın petrol satışını sıfıra indirmek olduğunu belirtmişti.
ABD’nin nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte yoluna Avrupa Birliği (AB) ile devam eden İran, Avrupa ülkeleri ile yeni bir özel ödeme mekanizmasının geliştirildiğini açıklamıştı.

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