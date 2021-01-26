İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri’nin kardeşine döviz kaçakçılığından hapis cezası

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin kardeşi Mehdi Cihangiri, döviz kaçakçılığından 2 yıl hapse mahkum edildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Hüseyin İsmaili, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin kardeşi Mehdi Cihangiri’nin döviz kaçakçılığından 2 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı. İsmaili, Mehdi Cihangiri hakkında hükmün kesinleştiğini belirterek, "Cihangiri, 26 milyar Riyal yani 607 bin 100 Euro döviz kaçakçılığından 2 yıl hapse mahkum edildi ve söz konusu rakamın 4 katı para cezasına çaptırıldı" dedi.

Cihangiri’nin kırbaç cezasına da çaptırıldığını açıklayan İsmaili, "Borsaya gerçek olmayan bilgiler vermesi ve yasa dışı kazanç elde etmesi nedeniyle 74 adet kırbaç cezası verildi. Bu kapsamda verilen diğer kırbaç cezaları ise paraya çevrildi" ifadesini kullandı.

