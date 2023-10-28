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İran'da "ahlak polisinin darbettiği" iddia edilen genç kız hayatını kaybetti! Metro görüntüsündeki detay kafa karıştırdı

28.10.2023 23:00 | Son Güncelleme:
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İran'da başkenti Tahran'da metroda fenalaşıp yere başını çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan ve başörtüsü takmadığı için de "ahlak polisi tarafından darbedildiği" iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravend'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. Genç kızın durumuna ilişkin ailesinden bir açıklama gelmezken metro istasyonundaki görüntüler kafa karıştırdı.

İran'da "ahlak polisinin darbettiği" iddia edilen genç kız hayatını kaybetti! Metro görüntüsündeki detay kafa karıştırdı

İran'ın başkenti Tahran'da 16 yaşındaki Armita Garawand’ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda darp edildiği iddia edilmiş, ancak Garawand’ın ailesi olayın kaza olduğunu ifade etmişti. Yaşanan olayda komaya giren 16 yaşındaki Garawand’ın 23 Ekim’de beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından İran basını Garawand’ın bu sabah tedavi gördüğü Tahran’daki Fecr hastanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Garawand’ın durumuna ilişkin ailesi henüz bir açıklama yapmadı.

Norveç merkezli "Hengaw" adlı insan hakları örgütü, Tahran'da geçtiğimiz 1 Ekim’de 16 yaşındaki Armita Garawand'ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polislerinin saldırısına uğradığını ve bu nedenle komada olduğunu iddia etmişti. Ancak, Garawand'ın ailesi olayın kaza olduğunu ifade etmişti.

SANİYELER SONRA ARKADAŞLARI SÜRÜKLEYEREK METRODAN ÇIKARTTI!

Metro istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinde, 16 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla birlikte metroya bindiği, saniyeler sonra arkadaşları tarafından sürüklenerek metrodan çıkarıldığı anlar yer aldı. Görgü tanıkları ise, kız çocuğunun bayıldıktan sonra kafasını metrodaki demire çarptığını belirtti.

(İHA)

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İran metro darp

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