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  4. İran'da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi

İran'da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran yakınlarında 8 Ocak’ta Ukrayna Hava Yolları’na ait uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 11 Ukrayna vatandaşının naaşı, bugün Ukrayna’ya getirildi.

Naaşların taşındığı uçak, Kiev Borispol Havaalanı’nda Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk’un da katıldığı resmi törenle karşılandı.

DİZ ÇÖKÜP AĞLADILAR

Törene katılan Ukrayna Hava Yolları çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarının ve yolcuların tabutlarının taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Bazı kişilerin diz çöküp ağladıkları görüldü.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Naaşların getirildiği arabalar geçerken yol boyunca görevli tüm polislerin saygı duruşunda bulunduğu da dikkatlerden kaçmadı.

DÜŞÜRÜLEN UKRAYNA UÇAĞI

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna uçağı İRAN Ukrayna

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