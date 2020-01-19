İran’da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi

Naaşların taşındığı uçak, Kiev Borispol Havaalanı’nda Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk’un da katıldığı resmi törenle karşılandı.
DİZ ÇÖKÜP AĞLADILAR
Törene katılan Ukrayna Hava Yolları çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarının ve yolcuların tabutlarının taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Bazı kişilerin diz çöküp ağladıkları görüldü.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR
Naaşların getirildiği arabalar geçerken yol boyunca görevli tüm polislerin saygı duruşunda bulunduğu da dikkatlerden kaçmadı.
DÜŞÜRÜLEN UKRAYNA UÇAĞI
Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.
İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.
(DHA)
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