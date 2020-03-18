İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!

Ülkenin en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Naki Meşayihi başkanlığındaki akademisyenlerden oluşan bilim heyetince hazırlanan rapor, "Tinn" haber sitesinde yayınlandı.

Raporda, Corona Virüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.

ÖLÜ SAYISI 12 BİN

İlk ve en iyi senaryo "karantinanın tam anlamıyla uygulanması ve halkın, virüsten korunmak için açıklanan talimatlara harfiyen uyulması halinde" yaşanacakları anlatıyor.

İnsanların yüzde 80 oranında birbirlerinden izole edildiği bu senaryoya göre, salgının zirvede olacağı nisan ayının ilk günleri için vaka sayısı 120 bin, ölü sayısı ise 12 bin civarında öngörülüyor.

EKSİK KARANTİNADA ÖLÜ SAYISI 110 BİN

Ancak karantina uygulamasının eksik yapılması ve insanların temas seviyesinin yüzde 50'lerde olması durumunu içeren 2'nci senaryoya göre ise salgının zirvede seyredeceği nisan ayı sonları için vaka sayısının 300 bin, ölü sayısının da 110 bin civarında olması bekleniyor.

KARANTİNA UYGULANMAZSA 3,5 MİLYON KİŞİ ÖLÜR

En kötüsü olan 3'üncü senaryoda ise karantina uygulanmaması ve insanların virüsten korunmaya yönelik talimatları dikkate almamaları durumunda yaşanacaklar ele alınıyor.