HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!

İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

İran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarınca hazırlanan yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) raporunda "karantina uygulanmaması ve insanların virüsle mücadele konusunda yetkililerin açıkladığı talimatları dikkate almaması durumunda virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği" belirtildi.

İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!

Ülkenin en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Naki Meşayihi başkanlığındaki akademisyenlerden oluşan bilim heyetince hazırlanan rapor, "Tinn" haber sitesinde yayınlandı.

Raporda, Corona Virüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.

ÖLÜ SAYISI 12 BİN

İlk ve en iyi senaryo "karantinanın tam anlamıyla uygulanması ve halkın, virüsten korunmak için açıklanan talimatlara harfiyen uyulması halinde" yaşanacakları anlatıyor.

İnsanların yüzde 80 oranında birbirlerinden izole edildiği bu senaryoya göre, salgının zirvede olacağı nisan ayının ilk günleri için vaka sayısı 120 bin, ölü sayısı ise 12 bin civarında öngörülüyor.

EKSİK KARANTİNADA ÖLÜ SAYISI 110 BİN

Ancak karantina uygulamasının eksik yapılması ve insanların temas seviyesinin yüzde 50'lerde olması durumunu içeren 2'nci senaryoya göre ise salgının zirvede seyredeceği nisan ayı sonları için vaka sayısının 300 bin, ölü sayısının da 110 bin civarında olması bekleniyor.

KARANTİNA UYGULANMAZSA 3,5 MİLYON KİŞİ ÖLÜR

En kötüsü olan 3'üncü senaryoda ise karantina uygulanmaması ve insanların virüsten korunmaya yönelik talimatları dikkate almamaları durumunda yaşanacaklar ele alınıyor.

Toplum sağlığının daha kötüye gideceği öngörülen bu senaryoda, virüsün yayılma hızının yüzde 65 seviyelerinde olması bekleniyor.

Bu durumda salgının zirveye çıkma süresinin mayısın son günlerine kadar uzayacağı ve vaka sayısının yaklaşık 4 milyon, ölü sayısının ise 3 milyon 500 bin civarında gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs Senaryo

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

ABD'de ulusal acil durum ilanı

ABD'de ulusal acil durum ilanı

Diğer Haberler
Putin koronavirüs testi yaptırdı mı?

Putin koronavirüs testi yaptırdı mı?

Koronavirüs Venedik kanallarını temizledi: Balıklar ve kuğular geri döndü

Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü

Trump'tan önemli koronavirüs açıklaması

Trump'tan önemli koronavirüs açıklaması

Koronavirüs nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandığı iddia edildi

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süreyle yaşayabiliyor?

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süreyle yaşayabiliyor?

İki ülkedeki ölü sayısında korkunç artış!

İki ülkedeki ölü sayısında korkunç artış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.