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  4. İran'da korona atağı! Son 24 saatte 200 kişi

İran'da korona atağı! Son 24 saatte 200 kişi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

İran’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın başlangıcından bu yana ölü sayısında en yüksek rakam kayda geçti. Son 24 saatte 200 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 11 bin 931’e yükseldi.

İran'da korona atağı! Son 24 saatte 200 kişi

Toplam vaka sayısı ise 2 bin 637 artarak 245 bin 688‘e ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saatte 2 bin 637 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 200 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 245 bin 688’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11 bin 931’e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, Huzistan, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Kürdistan, Rezevi Horasanı ve İlam Eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu açıkladı.

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