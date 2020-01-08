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  4. İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

İran’ın gece yarısından sonra Irak’taki Amerikan üslerine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısıyla birlikte İran-Amerika arasındaki gerilim yeni bir noktaya tırmandı. Füze saldırısından önce, dün gece İran devlet televizyonu ve diğer televizyon kanallarında yayınlanan bir video dikkat çekti.

Özel tekniklerle kurgulandığı anlaşılan videoda uçaklar ve füzelerle belli hedeflere yapılan saldırılar gösteriliyor. 'Büyük intikam için geri sayım başlıyor, şafak yaklaşıyor, Kudüs Gücü hazır!’ mesajının yer aldığı video sosyal medyada da paylaşılıyor… Videoda Rus MİG 29 ve SU 24 savaş uçakları yer alıyor. İran'ın yaklaşık 300 uçaktan oluşan İran Hava Kuvvetleri filosunda ağırlığı MİG 29 ve SU 24 uçakları oluşturuyor. Az sayıda da Amerika'dan F14 ve F4 savaş uçakları var. İran hava kuvvetlerinin envanterinde nakliye helikopterleri dışında savaş helikopteri yok.

GÖZLER TRUMP’TA

Amerika tarafında ise Trump’ın Twitter’dan yaptığı ‘Her şey yolunda!’ açıklamasının ardından gözler Trump’ın (ABD saati itibariyle) sabah yapacağı açıklamaya kilitlendi. Trump attığı twitte "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." İfadelerini kullanmıştı. Şimdi sabah saatlerinde (yaklaşık 6 saat sonra) yapacağı ilk açıklama bekleniyor… İran medyası Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de kısa bir süre sonra açıklama yapacağını duyurdu.

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İRAN Video

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mezhepçiliği bırakalım dostlar.İran bize dost taaa. 1639 kasrı şirinden beri tek bir husumetimiz olmadı.her sınırdaşımız ülkeyle sorun yaşadık ama iranla asla.bırakın emperyalist amerika ve israil seviciliğini.yoksa sırada biz varız.
oğlum iran, boşver ıraktaki abd karargahını filan. git israilli vur
Trump'in açıklamaları yine komedi. Dunyanin en güçlü ordusuna sahip olduğunu belirtmesi hasarın büyük olduğunu ve iran dan cekindiklerinin net göstergesidir.
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