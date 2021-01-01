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İran'dan ABD'ye çok sert gözdağı: İçinde bile olabilir!

01.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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İran'dan ABD'ye çok sert gözdağı: İçinde bile olabilir!

İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek, "Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür" dedi.

Kaani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

Suikastın talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kaani, "Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı" ifadelerini kullandı.

Kaani, Süleymani'nin intikamını alacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Açıkça söylüyorum ki, Kudüs Gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD'nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür."

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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