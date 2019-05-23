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İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik savaşla halkın geçim ve huzurunu hedef alan ABD'yi pişman edeceklerini söyledi.

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

Ruhani, Huzistan eyaletinin Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentinin Irak ordusundan kurtarılışının yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu.

Irak ile 1980-1988 yıllarında yaptıkları 8 yıllık savaşa değinen Ruhani, "Irak Savaşı'nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor. Ancak İran, düşmanı ekonomi savaşında pişman edecek." dedi.

"TOPRAĞIMIZ BOMBALANSA DA BAĞIMSIZLIK HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ekonomik saldırıların askeri hamlelerden daha karmaşık olduğunda dikkati çeken Ruhani, "Düşman, kalbimizde ümitsizliğin yeri olmadığını anlamalıdır. Topraklarımız bombalansa ve bir kere daha şehit, gazi ve esir versek de bağımsızlık hedefinden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"İRAN HALKI TESLİM OLMAYACAKTIR"

Ruhani, ABD'nin bir yılı aşkın süredir devam eden ağır yaptırımlarına rağmen halkın boyun eğmediğine işaret ederek, "İran halkı teslim olmayacaktır. Halkımıza çok açık bir şekilde söylüyorum: Bugün dik duruş ve direniş günüdür. Direniş ve sağlam duruşla ABD, İsrail ve bölgedeki gerici yönetimleri yenebiliriz." ifadelerini kullandı. (AA)

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD İRAN

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
suriye ırak afganistansa boş boş meydan okudu sonuçları belli siz meydan okuyun böyle nede olsa suriyelilerimiz doldu bide iranlılarımız dolar ülkeye tam olur
İsraili İrana saldırtacaklar ancak İsrail henüz göze alamadı, Ben Basradayım desede risk var. Suudi Arabistanı üzerine salmaya çalışdı,pek gerek görmedi,ancak en iyi takdik Suudileri okşayıp İrana saldırtması olacaktır, ABD direk saldırmaz, Avrupanın tepkisinden çekiniyor, birde Rusya ve Çin arkasında.
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