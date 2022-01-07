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  4. İran'dan dikkat çeken Suudi Arabistan açıklaması: Diplomatik ilişkilere hazırız

İran'dan dikkat çeken Suudi Arabistan açıklaması: Diplomatik ilişkilere hazırız

07.01.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'dan uzun yıllardır aralarında sorun yaşanan Suudi Arabistan hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız. Bölgesel sorunların çözümü noktasında Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır ile işbirliği ve görüşmelere önem veriyoruz” dedi.

İran'dan dikkat çeken Suudi Arabistan açıklaması: Diplomatik ilişkilere hazırız

İran ile Suudi Arabistan ile arasında bölgesel sorunları çözmek için yapılan görüşmeler devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar basınına verdiği röportajda, Suudi Arabistan ile devam eden müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

"İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ AÇISINDAN OLUMLU BİR ADIM"

Riyad yönetimi ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirten Abdullahiyan, “Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız” dedi. Abdullahiyan, “Yakın zamanda İran’ın İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine yeniden dönecekler. Bu ikili ilişkilerin gelişmesi açısında olumlu bir adım” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

"SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE VE MISIR İLE GÖRÜŞMELERE ÖNEM VERİYORUZ"

Riyad yönetiminin bölgesel konuları müzakere etmek istediğini kaydeden Abdullahiyan, İran’ın bölgesel işbirliğine önem verdiğini belirterek, “Bölgesel sorunların çözümü noktasında Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır ile işbirliği ve görüşmelere önem veriyoruz” dedi. Abdullahiyan, İsrail ile normalleşme kararı alan bölge ülkelerini uyararak, “Komşularımızı Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme kararı almamaları noktasında uyarıyoruz. Bu büyük stratejik bir hatadır. Bu hatanın ilk bedelini ödeyenler de kendileri olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Suudi Arabistan Türkiye
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