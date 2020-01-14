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  4. İran'dan düşürülen uçak açıklaması: Cezalandırılacak!

İran'dan düşürülen uçak açıklaması: Cezalandırılacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yanlışlıkla düşürülen uçağa ilişkin açıklama yaptı. Ruhani 'olayda dahli olan herkes cezalandırılacak' dedi."

İran'dan düşürülen uçak açıklaması: Cezalandırılacak!

Hasan Ruhani dünya kamuoyunu günlerdir meşgul eden, İran'ın yanlışlıkla düşürdüğü uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani "kazada hayatını kaybeden İranlılara ve diğer milletlerden insanlara karşı sorumludur" dedi ve İran halkının bu olayın tekrarlanmayacağından emin olmasını istedi.

İran ordusunun hatalı olduğunu kabul etmesinin 'iyi bir ilk adım' olduğunu söyleyen Ruhani, olayın trajik ve araştırılması gereken bir olay olduğunu ekledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı 176 kişinin hayatını kaybettiği bu olayın affedilemez olduğuna vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ruhani İRAN ceza

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