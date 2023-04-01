İran'dan tartışılan başörtüsü açıklaması! 'Yargı, başörtüsü yasası ihlallerini dikkatle takip edecek'

İran basınında yer alan habere göre, İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, İsfahan kentinde bir toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede kadınların dışarıda başörtüsü takmamaları konusuna değindi. Başörtüsü takmayan kadınları “Ülkeye savaş açıyorlar” şeklinde eleştiren Ejei, zorunlu başörtüsü yasası konusunda geri adım atmadıklarını ve bu yasayı ihlal edenlerin yargı tarafından cezalandırılacağını söyleyerek, “Yargı, başörtüsü yasası ihlallerini dikkatle takip edecek ve bu konuya özel olarak yaklaşacak” dedi.

'BAŞÖRTÜSÜ İHLALLERİNE İZİN VERİLMEYECEK'

İran İçişleri Bakanlığı tarafından ülkede zorunlu başörtüsü yasasını ihlal edenlere ilişkin dün yayınlanan bildiride ise, “Dini ve geleneksel ilke ve değerlerimizde herhangi bir geri adım olmamıştır. Bakanlık olarak yargı ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte başörtüsü ihalelerine izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanılmıştı. (İHA)

