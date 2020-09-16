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İran'dan Trump'ın tehdidine Saddam'lı yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 19:31 | Son Güncelleme

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "1000 kat daha büyük bir saldırıyla karşılık verilecek" tehdidine "Vatan evlatlarının kanının dökülmesinde rolü olanlar Saddam gibi mezarlığa gönderilecek" cevabını verdi.

İran'dan Trump'ın tehdidine Saddam'lı yanıt

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın "1000 kat daha büyük saldırı" tehdidine İran-Irak savaşına atıfta bulunarak yanıt verdi.

Genel Sekreter Şemhani, "İran-Irak savaşı, İran'dan 1000 kat güçlü olduğunu hayal eden diktatörlerin nasıl cezalandırıldığını gösteren tarihi bir delildir. Bu, Kasım Süleymani neslinin iradesini gösteren bir olaydır. İran'ın evlatlarının kanının dökülmesinde rol oynayanlar Saddam gibi kabristana gönderilecek. Ağır intikam!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastına misilleme olarak saldırı veya suikast planladığı iddialarına değinerek, "İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya 1000 kat daha büyük bir saldırıyla karşılık verilecektir!" ifadesini kullanmıştı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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