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İran Devrim Muhafızları'ndan "Cumhurbaşkanı Ruhani'yi dinlediler" iddasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları'ndan "Cumhurbaşkanı Ruhani'yi dinlediler" iddasına yalanlama

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İngiliz dış istihbarat servisi MI6'dan talimat aldığı telefon görüşmesi" iddiasında yer alan "görüşmenin Devrim Muhafızları tarafından dinlenmesi" iddiasını yalanladı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Şerif yaptığı yazılı açıklamada, "Bir milletvekilinin, ülkenin yüksek makamlarından birinin MI6'yla telefonda görüşmesini Devrim Muhafızları'nın dinlemesi iddiası doğruyu yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddiayla ilgili inceleme başlatma hakkının mahfuz olduğunu belirten Şerif, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri ile milletvekillerini bu tür açıklama yapma konusunda sorumlu davranmaya davet ettiklerini hatırlattı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kerimi Kuddusi'nin geçen hafta didarnews.ir haber sitesinde yayınlanan görüntülü ses kaydında Kuddusi, Ruhani'yi telefonla MI6'dan talimat almakla suçlamış, söz konusu görüşme metninin Devrim Muhafızları tarafından Ruhani'ye sunulduğunu ileri sürmüştü.

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Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İngiliz dış istihbarat servisi MI6 İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif yalanlama

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