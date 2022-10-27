HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Şiraz’daki saldırı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Şiraz’daki saldırı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu"

27.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Şiraz kentinde bir türbeye yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiraz kentindeki terör saldırısı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu" dedi.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün İran’ın Şiraz kentinde Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Şiraz’daki saldırı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Şiraz kentinde bir türbeye yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiraz kentindeki terör saldırısı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün İran’ın Şiraz kentinde Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Abdullahiyan türbede gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınayarak, "Şiraz’daki Şah Çerağ türbesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için şehit ailelerine başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Dün akşam Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu. Düşmanların İran’ı çok boyutlu güvensizleştirme projelerini tasarladıkları ile ilgili kesin bilgilere sahibiz. İran’ın çıkar ve ulusal güvenliğinin yabancı müdahalecilerin oyuncağı haline gelmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldiPutin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
İran

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.