HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD anlaşmaya dönmezse Ruhani ile Trump arasında görüşme olmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD nükleer anlaşmaya dönmezse ve anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmezse iki ülke arasında bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD nükleer anlaşmaya dönmezse ve anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmezse iki ülke arasında bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yakın zamanda bir görüşmenin olabileceğine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Zarif, Ruhani ve Trump arasında böyle bir görüşmenin olmayacağını belirterek, “Şu an önemli olan ABD hükümetinin ve Trump’ın daha önce imzaladıkları anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleridir” dedi.
Şu ana kadar ABD tarafından olumlu bir sinyal almadıklarını belirten Zarif, son Fransa ziyaretinde nükleer anlaşmanın nasıl korunması ve devam ettirilmesini görüştüğünü söyledi.
Fransız makamların ABD’li yetkililer ile yaptıkları görüşmenin ilgilendiklerini aktaran Zarif, “Fransa ziyaretimde ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledim. ABD 5+1 koalisyonuna dönmezse ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmezse iki ülke arasında bir görüşme olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif diplomatik temaslarda bulunmak için Çin’e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Japonya ve Malezya’yı ziyaret edecek olan Zarif, dün G7 zirvesine ev sahipliği yapan Fransa’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Söz konusu ziyaretin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yakın bir zamanda görüşme olabileceğini söylemişti.

Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde
Bakan Gül: Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma taviz vermeden sürdürülmekteBakan Gül: Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma taviz vermeden sürdürülmekte
Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlarEfeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

En Çok Okunan Haberler

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Vali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıt

Vali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıt

Son dakika: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Muharrem İnce, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.