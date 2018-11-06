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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD pişman olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 20:28 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yayınladığı videolu mesajda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarına dair açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin bu mantıksız adımlarından dolayı pişman olacağını ifade eden Zarif, "Trump’tan öncekilerde işe aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme saygı duyma yolunu seçtiler. Benim adım Cevad Zarif ve bu da İran’ın mesajı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar hakkında "Trump’tan öncekilerde işe aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme ve saygı duyma yolunu seçtiler” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar hakkında açıklamada bulundu. ABD’nin yaptırımlarının ağır olduğunu vurgulayan Zarif, ABD yönetiminin yaptırım uygulayarak İran’dan istediklerini elde edebileceği gibi bir şeye kendilerini inandırdıklarını belirtti.

ABD’nin daha öncede bu tarz yaptırımlarda bulunduğunu hatırlatan Zarif, "Sadece kendi kaynaklarımıza dayanarak ABD’nin 40 yıllık düşmanlığı karşısında çok daha zor zamanlar yaşadık. Bugün biz ve küresel partnerlerimiz, ticaret savaşında doğrudan İran’ı hedef alan bu ayrılıkçı yaptırımlar karşısında halkımızın en az şekilde etkileneceğinden eminiz” dedi.

ABD’nin tarih boyunca yaptığı çalışmaların bölgede yaşanan terörizmin temel sebebi olduğunu kaydeden Bakan Zarif, 1953 yılında Sovyetler ile savaşmak için El Kaide’yi kurduğunu, yakın tarihte Irakta ve İran’da yaşanan tüm savaşların arkasında ABD’nin olduğunu vurguladı. ABD’nin Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki iyi ilişkilere dikkat çeken Zarif, bu iki ülkenin çalışmalarının ABD de dâhil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere zarar verdiğini dile getirdi.

Zarif, "Trump’tan öncekilerde işe aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme saygı duyma yolunu seçtiler. Benim adım Cevad Zarif ve bu da İran’ın mesajı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Cevad Zarif ABD yaptırım

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
faiz olmasa,adalet olsa,haksız kazanç olmasa,BU MİLLET DÜNYA İNSANLIĞI OLANA BİTENE HAK HAKİKAT GÖZÜ İLE BAKABİLSE,SENCİ BENCİ YADA SOLCU SAĞCI YADA KİŞİSEL ÇIKARI BENCİL KARAKTERİ İLE DEĞİLDE HAK VE BATIL ÜZERE BAKABİLSE DOĞRUYA VE YANLIŞA..DÜNYA GÜZE OLSA ,TERTEMİZ DOĞA MAHVEDİLİP KİRLETİLMESE,TERTEMİZ BEBEKLER AÇLIĞA TERKEDİLMESE,BEBEKLERDEN KATİL SAPIK CANİLER TÜRETİLMESE.ŞU DOYMAYAN TEPEDEKİLERİ SİSTEMİN EFENDİLERİNİ KÜRESEL SERMAYE İLE İŞBİRLİKÇİ KUKLA SİYASİLERİ YERYÜZÜNDEN SİLECEK ŞAHLANIŞ BİLİNÇLİ HİDAYET EHLİ HAKİKAT ÜZERE DÜNYAYA BAKABİLEN İNSANLIK OLSA NE OLURDU?İSLAMI ANLAMADINZ
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