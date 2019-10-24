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"İran Düşünce Tarihi" kitabı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "İran'daki 20 milyon civarında Türk soydaşlarına ilişkin Türkiye'de çok detaylı araştırmalara rastlayamazsınız. Bilhassa İRAM gibi kuruluşların varlığı ve verdiğimiz desteklerle akademik literatür oluşuyor" - "Türkiye son dönem kurgulanan dış politikasında kullanılan Türkiye'ye has 'gönül coğrafyası' kavramı önemli bir güç parametresi"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "İran'daki 20 milyon civarında Türk soydaşlarına ilişkin Türkiye'de çok detaylı araştırmalara rastlayamazsınız. Bilhassa İRAM gibi kuruluşların varlığı ve verdiğimiz desteklerle akademik literatür oluşuyor." dedi.

İran Araştırmaları Merkezinde (İRAM) düzenlenen "İran Düşünce Tarihi" kitabının tanıtım etkinliğin açılışında konuşan Eren, YTB'nin kurulduğu günden bu yana kültürel envanterler ve akademik eserler ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Tanıtımı yapılan kitabın da bunun bir örneği olduğunu belirten Eren, İran-Türkiye ilişkilerinin "gönül coğrafyasından" beslendiğini ve bu konuda literatürün geliştirilmesi için desteklerine devam edeceklerini kaydetti.

Eren, "Gönül coğrafyası" kavramının önemli bir güç parametresi olduğunu ve bu parametrenin YTB'nin faaliyetlerine de yansıdığına vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye son dönem kurgulanan dış politikasında kullanılan, askeri ve siyasi terminolojide karşılığı olmayan, Türkiye'ye has 'gönül coğrafyası' kavramı var, önemli bir güç parametresi, bu anlamda sahaya inmek önemli. İran bizim için önemli bir ülke, bu kurumun başına geldikten sonra şunu farkettim, Gürcistan ile sınır komşusuyuz ancak Gürcistan’daki topluluklar, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileri falan az biliniyor, uzmanlıkları genelde batı tarafına geliştirmişiz. Ancak yakın komşularımız ki İran hepsinden çok farklı, İran'daki 20 milyon civarında Türk soydaşlarına ilişkin Türkiye'de çok detaylı araştırmalara rastlayamazsınız. Bilhassa İRAM gibi kuruluşların varlığı ve verdiğimiz desteklerle akademik literatür oluşuyor."

- İRAM'ın ilk kitabı

İRAM Başkan Vekili Hakkı Uygur da 4 yıldır faaliyetlerini sürdüren İRAM'ın ilk kez kitap çalışması yaptığına dikkati çekti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Turgay Şafak ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Alıcı da kitabın içeriği ve hedef kitlesine ilişkin konuştu.

Tanıtıma YTB Başkan Yardımcıları, İRAM mensupları, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

YTB desteği ile İRAM yayınlarınca basılan ve editörlüğünü Uygur ile Abdulla Rexhepi'nin yaptığı kitapta, "İslam Öncesi İran'da Dini Düşünce", "İran'da Şii Siyasi Düşüncenin Evrimi", "İran Soluna Dair Mülahazalar" gibi başlıklar yer alıyor.

Yerli ve yabancı akademisyenlerin kaleme aldığı diğer bazı konu başlıkları ise "İran Düşünce Tarihinde Hurufilik", "Modern İran Kimliğinin İnşasında Dilin Rolü", "İran şehri Milliyetçiliği ve Çağdaş İranlı Entelektüeller" olarak sıralanıyor.

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Abdullah Eren İRAM İRAN İran Düşünce Tarihi kitap tanıtımı

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