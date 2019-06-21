İran, düşürülen İHA hakkında BM’ye bilgi verdi

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Taht Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ABD’ye ait İHA’nın (İnsansız hava aracı) düşürülmesi ile ilgili bilgilendirme mektubu gönderdi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Revançi tarafından BM Genel Sekreterine gönderilen mektupta, ABD’nin İran hava sahasını ihlal ettiği ve tüm uyarılara rağmen ihlale devam ettiği, bu nedenle Devrim Muhafızlarının İHA’yı düşürmek zorunda kaldığı belirtildi. Mektupta İran’ın savaş istemediği belirtilirken; ”Tehditlere karşı her şekilde kendimizi savunacağız” ifadesine yer verildi.

İran’ın kendisini savunmak zorunda kaldığı için ABD’ye ait İHA’yı düşürdüğünü belirten Revançi, uluslararası toplumdan ABD’nin bu yöndeki hukuksuz ihlallerini önlemelerini istedi.

Devrim Muhafızları, Umman Körfezi’ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Global Hawk tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

