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İran duyurdu! Bugün resmen başladı

01.01.2024 19:59 | Son Güncelleme:
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın BRICS üyeliğinin resmi olarak başladığını duyurdu. BRICS ülkelerinin liderleri, 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti.

İran duyurdu! Bugün resmen başladı

İran’ın BRICS üyeliği resmen başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın bugün itibarıyla BRICS’e resmi olarak tam üye olduğunu duyurarak, “BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS’in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran’a çok yönlü fırsatlar sunmuştur” dedi.

ÜYELİĞE DAVET EDİLMİŞLERDİ

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti.

Kaynak: İHA

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İran
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