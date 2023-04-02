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İran hava sahasına girmeye çalıştı! ABD casus uçağına uyarı...

02.04.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Deniz Kuvvetleri Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Umman Denizi açıklarında İran hava sahasına girmeye çalışan EP-3E tipi ABD'ye ait casus uçağına uyarı gönderildiği kaydedildi.

İran hava sahasına girmeye çalıştı! ABD casus uçağına uyarı...

Umman Denizi açıklarında uçuş yapan EP-3E tipi ABD'ye ait casus uçağına İran'dan uyarı geldi. İran Deniz Kuvvetleri Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Umman Denizi açıklarında İran hava sahasına girmeye çalışan ABD'ye ait bir casus uçağının tespit edildiği kaydedildi.

'HAVA SAHAMIZI İHLAL ETMESİNE ENGEL OLUNDU'

ABD Deniz Kuvvetlerine ait EP-3E keşif uçağının casusluk faaliyetleri için kullanıldığının belirtildiği açıklamada, "Ülkemizin hava sahasına izinsiz bir şekilde girmeye çalışan ABD Deniz Kuvvetlerine ait EP-3E tipi casus uçağına uyarı gönderilerek hava sahamızı ihlal etmesine engel olundu" ifadeleri kullanıldı.

İran en son 2019 yılında ülkenin güneyinde bulunan Hürmüz Boğazı'nda hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait keşif ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan RQ-4A Global Hawk insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü. (İHA)

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İran abd casus

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