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İran 'hodri meydan' dedi: Korkmuyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın yakında yürürlüğe girecek yeni ABD yaptırımlarından korkmadığını söyledi.

İran 'hodri meydan' dedi: Korkmuyoruz

ABD, İran'ın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımlarını 4 Kasım'da devreye almayı planlıyor.

İran radyo-televizyon ajansına göre Ruhani, "Bu yılın 4 Kasım günü, Amerikalılardan yeni bir adaletsizlik anlamına geliyor" dedi.

"Ancak halk, hükümetin Amerikan tehditlerinden korkmadığından emin olmalıdır."

"CİDDİ SONUÇLARI OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının dünya düzeni için "ciddi sonuçlar" doğuracağını söyledi.

İran devlet ajansı IRNA'nın haberine göre bugün İstanbul'da bulunan Zarif, "Ne yazık ki ABD gibi yasaları çiğneyen bir ülke, (İran gibi) yasalara riayet eden bir ülkeyi cezalandırmak istiyor... Bu yöntem dünya düzeni için ciddi sonuçlar yaratacak" dedi.

Geçen hafta ABD Hazinesi, Afganistan'ın Taliban örgütünü hedef alarak, küresel teröristler olarak tanımladığı sekiz kişiye karşı yaptırımlar açıkladı. Bu sekiz kişi arasında İran sınırları dışındaki operasyonları denetleyen Devrim Muhafızları'na bağlı olan İran'ın Kudüs Gücü ile bağlantılı iki kişiyi de kapsıyor.

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İRAN ABD ruhani CEVAT ZARİF yaptırım

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