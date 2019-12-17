Bakandan tepki çeken açıklama: Ayaklarına ateş ettik!

Emtedad Telegram sayfasına konuşan Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, "İran Meclisi'nde benzin zammı sonrası düzenlenen gösterilere polisin müdahalesinin değerlendirildiği bir komisyon toplantısında, 'Göstericileri başlarından vurmak yerine ayaklarından veya bel altından vurma imkanı yok muydu?' sorusunu, Rahmani Fazli'nin rahat tavırlarıyla, 'Ayaklarına da ateş edildi.' yanıtını vermesi komisyon üyelerinin tepkilerine yol açtı." dedi.

"İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ MARİFET Mİ?"

İran makamlarının, gösterileri 48 saatte durdurmalarından övgüyle bahsetmelerini eleştiren Sadıki, "Bu nasıl bir cevaptır. Bu ikna edici bir cevap mı? 48 saatte nasıl durdurdunuz? Bu kadar ateş edilerek insanların öldürülmesi marifet mi?" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin ekonomi kaynaklı bir olayı güvenlik sorunu haline getirdiğini söyleyen Sadıki, ilgili makamların olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ölü ve yaralılar hakkında henüz resmi açıklama yapmamalarına da tepki gösterdi.

Sadıki, bu konuda resmi açıklama yapılmaması durumunda Meclis'te özel bir komisyon kurarak ellerine ulaşan bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını yineledi.