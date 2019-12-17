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Bakandan tepki çeken açıklama: Ayaklarına ateş ettik!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 16:29 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin, ülkede geçen ay düzenlenen benzin zammı protestolarında bazı göstericilerin başlarından vurularak öldürülmelerine ilişkin bir soruya "Ayaklarına da ateş edildi." cevabını vermesi ülkede tepkilere yol açtı.

Bakandan tepki çeken açıklama: Ayaklarına ateş ettik!

Emtedad Telegram sayfasına konuşan Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, "İran Meclisi'nde benzin zammı sonrası düzenlenen gösterilere polisin müdahalesinin değerlendirildiği bir komisyon toplantısında, 'Göstericileri başlarından vurmak yerine ayaklarından veya bel altından vurma imkanı yok muydu?' sorusunu, Rahmani Fazli'nin rahat tavırlarıyla, 'Ayaklarına da ateş edildi.' yanıtını vermesi komisyon üyelerinin tepkilerine yol açtı." dedi.

"İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ MARİFET Mİ?"

İran makamlarının, gösterileri 48 saatte durdurmalarından övgüyle bahsetmelerini eleştiren Sadıki, "Bu nasıl bir cevaptır. Bu ikna edici bir cevap mı? 48 saatte nasıl durdurdunuz? Bu kadar ateş edilerek insanların öldürülmesi marifet mi?" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin ekonomi kaynaklı bir olayı güvenlik sorunu haline getirdiğini söyleyen Sadıki, ilgili makamların olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ölü ve yaralılar hakkında henüz resmi açıklama yapmamalarına da tepki gösterdi.

Sadıki, bu konuda resmi açıklama yapılmaması durumunda Meclis'te özel bir komisyon kurarak ellerine ulaşan bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını yineledi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene çıktığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve "tutuklulara yapılan muameleden" endişe duyduğunu belirtmişti.

KAYNAK: AA

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benzin zammı protestoları İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmanı Fazli İRAN

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