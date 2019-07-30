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İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi’ye eşini öldürmesinden dolayı idam cezası verildi.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, eşini öldürdüğünü itiraf eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Necefi’ye idam cezası verildiğini açıkladı. İsmaili, Necefi’ye ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl hapis cezası, eşi Mitra Ustad'ı öldürmekten ise idam cezası verildiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Tahran Belediye Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Necefi, eşi Mitra Ustad’ı silahla öldürmüş ve polise teslim olarak cinayeti itiraf etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN eski Cumhurbaşkanı idam

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU DEĞERLİ BİR İNSANDIR ...İNŞALLAH EŞİNİN YAKINLARI KONUYU DERİNDEN ANLARLAR...İŞİN İÇİNE BİR ŞEYTAN GİRMİŞ DİKKAT.
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