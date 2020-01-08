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  4. İran'ın saldırısı sonrası Beyaz Saray ve Pentagon'dan flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası Beyaz Saray ve Pentagon'dan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 02:59 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Grisham da saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı. Olay sonrası Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinin toplandığı belirtilirken Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

İran'ın saldırısı sonrası Beyaz Saray ve Pentagon'dan flaş açıklama!

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

"TRUMP YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Öte yandan söz konusu saldırıların hemen ardından Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinin bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Toplantı için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

Diğer yandan Pence'in ofisi, Başkan Yardımcısının, söz konusu saldırılar hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray ırak

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
hani vuramazdı İran ? hani korkaktı? hadi konuşun bakalım strateji uzmanları.?
@mikican aynen kardeşim. Havlayan köpek ısırmaz diyenlerin havlama zamanı şimdi!!!
savas basladı hayırlı olsun
iranı küçümseyenler sanırım 12 balistik füzenin kendi beyinlerine düşmesinden korkuyorlar, iran bu şakası olmaz
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