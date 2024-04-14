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  4. İran'ın saldırısı sonrasında Sinan Oğan'dan hükümete çağrı! 'Hemen OHAL ilan edilsin'

İran'ın saldırısı sonrasında Sinan Oğan'dan hükümete çağrı! 'Hemen OHAL ilan edilsin'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.04.2024 00:48
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İran'ın İsrail'e başlattığı saldırı sonrasında Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Oğan açıklamasında "Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır" dedi.

İran'ın saldırısı sonrasında Sinan Oğan'dan hükümete çağrı! 'Hemen OHAL ilan edilsin'

İsrail'in saldırısının ardından İran'ın olası saldırısı başladı. Çok sayıda füze ve İHA, İran'dan İsrail'e gönderildi. İngiltere ve ABD'den İsrail'e destek mesajları geldi. Birçok ülke de hava sahalarını kapattı.

Dünyanın gözünü çevirdiği saldırı sonrasında Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Oğan, hükümete seslenerek Doğu ve Güneydoğu'da OHAL ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

"OHAL İLAN EDİLSİN"

Oğan açıklamasında şunları ifade etti:

"Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır."


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İran İsrail Sinan Oğan
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