HABER

İran, Irak ile ticarette Çin'in yerini almak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

İran-Irak Ortak Ticaret Odası Genel Sekreteri Hamid Hüseyni: - "İran takvimine göre yıl sonuna kadar Irak ile ticaretimizin yapılan anlaşmaların da katkısıyla üst seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Irak ile ticarette Çin'in yerini almak istiyoruz"

İran-Irak Ortak Ticaret Odası Genel Sekreteri Hamid Hüseyni, son 10 ayda Irak ile yaptıkları ticaret hacminin 7,5 milyar dolara ulaştığını belirterek ticaret sıralamasında Çin'in yerini almak istediklerini bildirdi.

İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Hüseyni, İran yerel para birimi tümenin dolar karşısında değer kaybetmesi ve Irak'ın da İran mallarına olan ihtiyacı nedeniyle iki ülke arasındaki ticari hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

İran ile Irak arasında son 10 aydaki ticaret hacminin 7,5 milyara ulaştığını aktaran Hüseyni, "İran takvimine göre yıl sonuna kadar Irak ile ticaretimizin yapılan anlaşmaların da katkısıyla üst seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Irak ile ticarette Çin'in yerini almak istiyoruz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 17 Kasım'da Tahran'da ağırladığı Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran ile Irak arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolar civarında olduğunu ve karşılıklı çabalarla bu rakamı 20 milyar dolara çıkarabileceklerini ifade etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Salih de iki ülke arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasını önemsediklerini söylemişti.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Oklar tarih için çekildiOklar tarih için çekildi
OGC 2018 Yılı Basın Ödülleri sahiplerini bulduOGC 2018 Yılı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN Tahran ticaret

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Bir kar tatili haberi daha!

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.