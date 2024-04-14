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İran-İsrail gerilimi sonrası CHP lideri Özgür Özel'den açıklama: Büyük endişeyle izliyoruz'

14.04.2024 14:14
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İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği "Gerçek Vaat Operasyonu" saldırısıyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz" dedi.

İran-İsrail gerilimi sonrası CHP lideri Özgür Özel'den açıklama: Büyük endişeyle izliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz" dedi.

"TEK GEÇERLİ ÇÖZÜM..."

Türkiye'nin, etrafı ateş çemberine dönüşmüşken tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olması gerektiğine işaret eden Özel, "İnanıyoruz ki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel CHP
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