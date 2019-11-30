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İran İstihbarat Bakanlığı: "Iran International'a çalışan kişileri yakaladık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 20:07 | Son Güncelleme

"İran genelinde yaşanan benzin zammı protestolarında aktif rol oynayan, olayları körükleyen ve kanalın bu yöndeki talimatlarını uygulayan kişiler tespit edilerek yakalandı"

İran İstihbarat Bakanlığı, Londra'dan Farsça yayın yapan televizyon kanalı Iran International için çalışan ve kanala bilgi ulaştıran kişilerin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran genelinde yaşanan benzin zammı protestolarında aktif rol oynayan, olayları körükleyen ve kanalın bu yöndeki talimatlarını uygulayan kişilerin tespit edilerek yakalandıkları bildirildi.

Yakalananların sayısı ve kimlikleriyle ilgili bilgiye yer verilmeyen açıklamada, Iran International'ın çalışmalarının ve kanalla iş birliğinin İran düşmanlarının attığı terörist adımlarla aynı doğrultuda olduğu savunuldu. Yargının bu nedenle söz konusu kanalla çalışmayı yasakladığı ve çalışanlarının mal varlığına el koyma kararı aldığı hatırlatıldı.

- "Iran International'i Suudi Arabistan finanse ediyor" iddiası

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International isimli televizyon kanalı 2017'de kuruldu. Ekim 2018'de Guardian gazetesinde yer alan haberde, kanalın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi bulunan Suudi bir iş adamına ait gizli offshore hesabı aracılığıyla fonlandığı ve yayına başlarken kanala Suudiler tarafından 250 milyon dolar finansal destek sağlandığı iddia edilmişti.

İran yönetimi, ülkedeki petrol zammı protestolarına ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptıkları gerekçesiyle İngiltere'den Farsça yayın yapan Iran International, BBC Persian ve Manoto televizyon kanallarını İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom'a şikayet etmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte protesto gösterileri yapmıştı.

Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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