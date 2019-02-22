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İran Körfez Harp Oyunları’nı başlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

İran resmi devlet medyası, denizaltından ilk kruz füze fırlatma denemesinin de yapılacağı büyük çapta bir savaş gemileri tatbikatının Körfez’de başlatıldığını duyurdu.3 gün sürecek ve 100’den fazla savaş gemisinin katılacağı deniz tatbikatının Hürmüz Boğazı ile Hint Okyanusu arasında yapılacağı kaydedildi.İran Deniz Kuvvetlerinden Amiral Huseyin Hanzade televizyonda yaptığı konuşmada "Deniz tatbikatının bir seri tehditlere karşı koymayı, silahların denenmesi, ekipman ve personelin savaşa hazır olmasını kapsayacak.

İran resmi devlet medyası, denizaltından ilk kruz füze fırlatma denemesinin de yapılacağı büyük çapta bir savaş gemileri tatbikatının Körfez’de başlatıldığını duyurdu.
3 gün sürecek ve 100’den fazla savaş gemisinin katılacağı deniz tatbikatının Hürmüz Boğazı ile Hint Okyanusu arasında yapılacağı kaydedildi.
İran Deniz Kuvvetlerinden Amiral Huseyin Hanzade televizyonda yaptığı konuşmada "Deniz tatbikatının bir seri tehditlere karşı koymayı, silahların denenmesi, ekipman ve personelin savaşa hazır olmasını kapsayacak. Şahan destroyerinin güvertesinden helikopter ve insansız hava aracı fırlatmanın yanında denizaltından füze fırlatılması da gerçekleştirilecek" dedi.
İran devlet medyası, mahalli olarak üretilen yeni denizaltı Fatih’in kruz füzesi ile donatıldığını ve geçtiğimiz hafta denendiğini söyledi.
İranlı yetkililer, İran’ın petrol ihracatının ABD tarafından engellenmesi durumunda misilleme olarak Körfez’de petrol ticaretinin ana yolu olan Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla tehdit etmişti.

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