İran Kültür Bakanı'ndan Mevlana dizisiyle ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - İran Kültür ve İrşad Bakanı Abbas Salihi, çekilmesi planlanan Mevlana ve Şemsi Tebrizi'nin hayatının anlatılacağı dizi hakkında bazı dini otoritelerin olumsuz görüş belirtmelerine tepki gösterdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Salihi, "Din adamlarının fetvalarına saygı gösteriyoruz ve saygı vaciptir. Fakat ülke kanunları kendi yolunda devam eder. Devlet televizyonunda bu şahsiyetler hakkında daha önce bir çok belgesel ve film gösterime sunulmuştur." dedi.

Ülke sınırları içerisinde çekilecek filmler için izin alınması konusunda kanuni merhalelerin belli olduğunu ifade eden Salihi, "Şu an bu filmin İran'da çekilmesi söz konusu olmadığı için yapımıyla ilgili kanuni merhaleler de başlatılmamış ve Sinema Kurumu'nda değerlendirilmemiştir." diye konuştu.

Salihi ayrıca daha önce Şemsi Tebrizi rolünü İranlı, Mevlana'yı ise bir Türk oyuncunun canlandırması planlanırken, Mevlana'yı da bir İranlı oyuncunun oynamasına karar verildiğini kaydetti.