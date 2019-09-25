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İran Kültür Bakanı'ndan Mevlana dizisiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

İran Kültür ve İrşad Bakanı Abbas Salihi, Mevlana ve Şebzi Tebrizi'nin hayatının anlatılacağı "Aşk Sarhoşu" dizisinin çekimine ilişkin ülkesindeki bazı dini otoritelerin olumsuz görüş belirtmelerine tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - İran Kültür ve İrşad Bakanı Abbas Salihi, çekilmesi planlanan Mevlana ve Şemsi Tebrizi'nin hayatının anlatılacağı dizi hakkında bazı dini otoritelerin olumsuz görüş belirtmelerine tepki gösterdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Salihi, "Din adamlarının fetvalarına saygı gösteriyoruz ve saygı vaciptir. Fakat ülke kanunları kendi yolunda devam eder. Devlet televizyonunda bu şahsiyetler hakkında daha önce bir çok belgesel ve film gösterime sunulmuştur." dedi.

Ülke sınırları içerisinde çekilecek filmler için izin alınması konusunda kanuni merhalelerin belli olduğunu ifade eden Salihi, "Şu an bu filmin İran'da çekilmesi söz konusu olmadığı için yapımıyla ilgili kanuni merhaleler de başlatılmamış ve Sinema Kurumu'nda değerlendirilmemiştir." diye konuştu.

Salihi ayrıca daha önce Şemsi Tebrizi rolünü İranlı, Mevlana'yı ise bir Türk oyuncunun canlandırması planlanırken, Mevlana'yı da bir İranlı oyuncunun oynamasına karar verildiğini kaydetti.

İran'da Mevlena ve Şemsi Tebrizi'nin hayatını konu alan bir dizi filmin çekileceğinin gündeme gelmesinin ardından ülkedeki dini otoritelerden (taklit merci) Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi ve Ayetullah Nuri Hemedani, söz konusu dizi filmin çekilmesini sakıncalı bulmuş, Mekarim Şirazi de fetvasında, "Bu dizi filmin çekimi, sapık sufi fırkasının reklamının yapılmasına neden olur. Caiz değildir, engellenmelidir." ifadelerini kullanmıştı. Ayetullah Hemedani konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İmam Cafer Sadık'ın belirttiği üzere 'Sufiler bizim düşmanımızdır.' Onların tanıtımı ne şekilde olursa olsun haramdır." ifadelerine yer vermişti.

"Aşk Sarhoşu" dizisinin çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirileceği ileri sürülüyor.

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