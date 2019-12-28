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  4. İran, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İran, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 23:05 | Son Güncelleme

Tahran yönetimi, Kuveytli yetkililerin İran'da terör örgütü kabul edilen ayrılıkçı bir grubun temsilcisiyle görüşmesine tepki olarak Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Kuveyt'te İran karşıtı bir etkinlik düzenlendiği ve Kuveytli yetkililerin İran'da terör örgütü kabul edilen ayrılıkçı bir grubun temsilcisiyle görüştüğü gerekçesiyle Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak, İran'ın şiddetli itiraz protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür girişimler, İran'ın iç işlerine açık bir müdahale, iyi komşuluk ilişkileri ilkesinin ve Kuveytli makamların dostane açıklamalarının ihlali ve İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı ilkesiyle çelişmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sözü edilen terör örgütünün ismi ve örgüt mensuplarıyla görüşen Kuveytli yetkililerin kimler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İran medyasında, Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el Ganim'in Kuveyt'te düzenlenen İran karşıtı bir etkinlik sırasında İran tarafından "bölücü terör örgütü" kabul edilen El Ahvaziye örgütünün temsilcisiyle bir araya geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

El Ahvaziye, İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı "terör örgütü" olarak biliniyor.

İran, Eylül 2018'de Ahvaz kentinde askeri geçit törenini hedef alan, 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili El Ahvaziye'yi suçlamıştı. Tahran yönetimi, örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kuveyt

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