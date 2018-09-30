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İran ordusu Kuzey Irak'ı vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 21:26 | Son Güncelleme

İran Ordusunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimin'de (IKBY) yer alan Erbil’e bağlı Sidekan kasabasındaki dağlık bölgeleri top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

İran ordusu Kuzey Irak'ı vurdu

İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ndan (İKDP) yapılan açıklamada, öğlen İran ordusuna bağlı topçu birliklerinin, Erbil-İran sınır bölgesinde bulunan Sidekan kasabasına bağlı Sakar ve Berbizin dağlarında bulunan İKDP kamplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, top atışlarının herhangi bir kayba yol açmadığı ifade edildi.

İran güçlerinin 8 Eylül'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait kampa düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda ikamet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran Ordusu Erbil kuzey ırak

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