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İran Petrol Bakanlığı çalışanı kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanlığında çalışan bir kadın Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Petrol Bakanlığı çalışanı bir kadının gözaltına alındığını ve söz konusu kişinin Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğunu söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran Petrol Bakanlığında çalışan bir kadının gözaltına alındığını ve bu kişinin Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğunu söyleyen Rebii, ülkede faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin aynı zamanda istihbarat topladığını savunarak, gözaltına alınan kadının casus olup olmadığıyla ilgili açıklamayı yargı makamlarının yapacağını aktardı.

ABD yaptırımlarıyla ilgili olarak her türlü gelişmeye karşı mekanizmalarının olduğunu ifade eden Rebii, açıklanan son yaptırımların yeni bir durum meydana getirmediğini belirtti.

-"Güvenlik güçlerinin kadınlara muamelesi kabul edilemez"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile ilgili tartışmalara da değinen Rebii, Zengene'nin başarılı olduğunu ve nükleer anlaşmanın imzalanmasından önce Ruhani hükümetinin iş başına gelmesiyle günlük petrol satışını 200 bin varil artırarak 1 milyon 350 bine çıkarttığını hatırlattı.

Hükümet Sözcüsü Rebii, başkent Tahran'daki bir parkta kadınların güvenlik güçleri tarafından zorla polis arabasına bindirilmesiyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuyu İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüştüğünü ve güvenlik güçlerinin kadınlara yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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İRAN Tahran

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