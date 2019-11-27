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İran, Rusya ve Çin ile Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikata hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:31 | Son Güncelleme

İran, Rusya ve Çin ile Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikata hazırlanıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri ile Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki Umman Denizi'nde yakın bir zamanda ortak tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Hanzadi, "Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Çin ile yakın zamanda yapılacak askeri tatbikata ilişkin ön hazırlık ve planlamanın tamamlandığını belirtti.

ABD'nin bölgede şu anda İran aleyhine direkt olarak herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve kendi adına hareket eden unsurlar aracılığıyla güvensizlik ortamını artırma peşinde olduğunu savunan Hanzadi, "ABD'liler hata yaparsa İran silahlı kuvvetlerinden sağlam bir cevap alır." diye konuştu.

Hanzadi ayrıca şu ana kadar 64 filoyu uluslararası sulara gönderdiklerini ifade ederek, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda da İran'a ait gemilere eskortluk yaptıklarını kaydetti.

"Demavend" adını verdikleri savaş gemisinin de yıl sonuna kadar filoya ekleneceğini söyleyen Hanzadi, tüm destroyerlerin füzelerle donatılacağını dile getirdi.

Hanzadi, nisan ayında yaptığı açıklamada da Rusya ve Çin ile üçlü askeri tatbikat düzenleyeceklerini belirtmişti.

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Hanzadi İRAN

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