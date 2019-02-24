"İran, Rusya ve Türkiye iş birliğiyle Suriye'de somut sonuçlar elde edildi"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Astana süreciyle başlayan Türkiye, Rusya ve İran arasındaki iş birliği sayesinde Suriye'de somut sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Zarif, Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, ABD ile Rusya dışişleri bakanlarının Suriye’de ateşkes için anlaşmasından bir süre sonra Astana sürecinin başladığını anımsatarak, "Astana süreci başladıktan sonra İran, Rusya ve Türkiye iş birliği ile Suriye meselesinde somut sonuçlar elde edildi ve bu olumlu yönde ilerliyor. Bu da uluslararası ilişkilerin çok yönlü siyasetlere ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kara para aklamanın engellenmesi ve terörün finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) üyelik ile ilgili olarak da Zarif, "Dostlarımız ne karar alırsa ona uyacağız. Ancak kararlarının nasıl etkiler oluşturacağını çok iyi bilmeliler." dedi.