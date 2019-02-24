HABER

"İran, Rusya ve Türkiye iş birliğiyle Suriye'de somut sonuçlar elde edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Astana süreci başladıktan sonra İran, Rusya ve Türkiye iş birliği ile Suriye meselesinde somut sonuçlar elde edildi ve bu olumlu yönde ilerliyor. Bu da uluslararası ilişkilerin çok yönlü siyasetlere ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Astana süreciyle başlayan Türkiye, Rusya ve İran arasındaki iş birliği sayesinde Suriye'de somut sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Zarif, Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, ABD ile Rusya dışişleri bakanlarının Suriye’de ateşkes için anlaşmasından bir süre sonra Astana sürecinin başladığını anımsatarak, "Astana süreci başladıktan sonra İran, Rusya ve Türkiye iş birliği ile Suriye meselesinde somut sonuçlar elde edildi ve bu olumlu yönde ilerliyor. Bu da uluslararası ilişkilerin çok yönlü siyasetlere ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kara para aklamanın engellenmesi ve terörün finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) üyelik ile ilgili olarak da Zarif, "Dostlarımız ne karar alırsa ona uyacağız. Ancak kararlarının nasıl etkiler oluşturacağını çok iyi bilmeliler." dedi.

Zarif, Anayasayı Koruyucular Konseyinin Anayasa'ya aykırı bularak reddettiği ve Meclisin tekrar kabul edip kanunlaşması için Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine gönderdiği tasarıyla ilgili, "Dostlarımız realiteye bakarak karar versinler. Şimdiye kadar bir şey olmaz diyorlardı. Ancak şimdi şartların ne olduğunu görüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD’li senatör Lindsey Graham'ın geçen hafta, "Suudi Arabistan'ı bir hafta himaye etmemeleri durumunda Farsça konuşacağını söylediğini" hatırlatan Zarif, "ABD’li yetkililerin tamamı kendi himayeleri olmadan Suudi Arabistan’ın ayakta kalamayacağına inanıyor. Zorluklar ve zahmetler mutlaka var ancak bugün hiç kimse 'İran'ı bir hafta korumazsak Rusça ya da başka bir dilde konuşmaya başlar' diyemez." görüşlerini paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dış siyasette bağımsız olmak istediklerini ancak bunun dünyadan ayrı kalmak anlamına gelmediğini savunarak, "Yaşamımızı sürdürmek için herhangi bir tarafa bağlı kalmak istemedik. Bu isteğimiz, birileriyle kavga içinde olmak ve İran'ı polis devleti olarak göstermek isteyenlere bahane üretmek anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesiBinali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesi
Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkiliTrakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FATF İRAN Tahran Zarif

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Kar yağışının ardından ilk tatil haberi geldi

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.