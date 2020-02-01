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İran Savunma Bakanı: Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse karşılık veririz

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse veya İslami Devrim değerleri çiğnenirse sert bir tepkiyle karşılık veririz" dedi.

İran (DHA) - İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse veya İslami Devrim değerleri çiğnenirse sert bir tepkiyle karşılık veririz" dedi.

İran Mehr ajansı, bugün düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanı Hatemi’nin burada yaptığı konuşmada, “İran halkı hiçbir zaman emperyalizm cephesine boyun eğmeyip, başarıyla bütün sorunların üstesinden gelecektir” dediğini duyurdu. Ajans Hatemi’nin "Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse veya İslami Devrim değerleri çiğnenirse sert bir tepkiyle karşılık veririz" diye konuştuğunu duyurdu.

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