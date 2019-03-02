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İran silahlı kuvvetlere ait 4 bankayı birleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

İran Merkez Bankası, Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ve bir kredi kuruluşunu ülkenin en eski bankası Bank Sepah'la birleştirilecek

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ve bir kredi kuruluşu, ülkenin en eski bankası Bank Sepah çatısı altında toplanacak.

İran Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ve bir finans kuruluşunun ülkedeki bankacılık sistemini düzenlemek hedefiyle tek çatı altında toplanacağı belirtildi.

Yüksek Ekonomi Koordinasyon Konseyinin aldığı karara göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Ensar Bankası ve Mehr-i İktisad, Polis Gücü'ne bağlı Bank Kavvamin ile Savunma Bakanlığına bağlı Hikmet-i Iran Bankası ve Kevser Kredi Kuruluşu, ülkenin en eski bankası olarak bilinen İran ordusuna bağlı Bank Sepah ile birleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü Merkez Bankasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlere bağlı bankaların tek çatı altında toplanacağını açıklamıştı.

Son yıllarda İran medyasında, ülkedeki bazı bankaların ve kredi kuruluşlarının iflas aşamasına geldiği söylentilerine yer verilmişti.

İran'ın ilk bankası olarak 1925'te kurulan Bank Sepah'ın Paris, Frankfurt, Roma ve Londra'da da şubeleri bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2007'de Tahran'ın füze programıyla ilişkilendirilerek ambargo listesine alınan Bank Sepah'a yaptırımlar, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın ardından 2016'da kaldırılmıştı.

Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Bank Sepah'la birlikte İran'da 70 finans kuruluşunu da yaptırım listesine almıştı.

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bank sepah Bankalar İRAN silahlı kuvvetler

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