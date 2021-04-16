İran: Uranyumu %60 oranında zenginleştirmeyi başardık

Pazar günü İran'ın Natanz nükleer tesisine gerçekleştirilen ve Tahran'ın İsrail'i suçladığı sabotajdan sonra Tahran yönetimi Salı günü yaptığı açıklamayla Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine gölge düşürerek uranyum saflığını %60 oranında

zenginleştirmeye karar verdiğini duyurmuştu. Uranyum %90 saflık düzeyine kadar zenginleştirildiğinde nükleer silah yapılması mümkün hale geliyor.

Qalibaf Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saat 00:40'ta İranlı bilim insanlarının uranyumu %60 oranında zenginleştirmeyi başardıklarını açıklamaktan gurur duyuyorum" dedi.



