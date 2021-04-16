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  4. İran: Uranyumu %60 oranında zenginleştirmeyi başardık

İran: Uranyumu %60 oranında zenginleştirmeyi başardık

16.04.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Parlamento Sözcüsü Mohammad Qalibaf, İran'ın %60'lık uranyum zenginleştirmesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran: Uranyumu %60 oranında zenginleştirmeyi başardık

Pazar günü İran'ın Natanz nükleer tesisine gerçekleştirilen ve Tahran'ın İsrail'i suçladığı sabotajdan sonra Tahran yönetimi Salı günü yaptığı açıklamayla Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine gölge düşürerek uranyum saflığını %60 oranında
zenginleştirmeye karar verdiğini duyurmuştu. Uranyum %90 saflık düzeyine kadar zenginleştirildiğinde nükleer silah yapılması mümkün hale geliyor.

Qalibaf Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saat 00:40'ta İranlı bilim insanlarının uranyumu %60 oranında zenginleştirmeyi başardıklarını açıklamaktan gurur duyuyorum" dedi.

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İran

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