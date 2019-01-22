HABER

"İran yerli üretim kapasitesine dayanarak yaptırımları yenecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:12 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri: "İran, yüksek kapasitesi sayesinde yaptırım kabul edecek bir ülke değildir. İran, yerli kapasiteye dayanarak yaptırımları yenecek"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarını yerli üretim kapasitesine dayanarak yeneceklerini söyledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Kirman eyaletinde bir çelik üretim projesi açılış törenine katılan Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cihangiri, 2018'de dünyada ham çelik üretiminde 10. sırada, sünger demirde ise 2. sırada yer aldıklarını belirterek, bunun İran için büyük bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Ülkedeki kalkınmayı yaptırımlardan etkilenmeyecek seviyeye getirmeleri gerektiğine dikkati çeken Cihangiri, "Halkın işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi soruları var. Bundan haberdarız ve aşmak için çalışmalarımız sürüyor. İran, yüksek kapasitesi sayesinde yaptırım kabul edecek bir ülke değildir. İran, yerli kapasiteye dayanarak yaptırımları yenecek." ifadelerini kullandı.

Bazı yöneticilerden kendi yanlış ve zaaflarını İran halkına mâl etmemelerini isteyen Cihangiri, "Mevcut sorunları aşabiliriz ve bu doğrultuda akıl ve mantık çerçevesinde yapılacak bir müzakerenin peşindeyiz. Ancak ne zorbalık ehliyiz ne de aşağılanmayı kabul ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cihangiri ayrıca ABD'de eskiden İran yaptırımlarını takip eden 2 kişi bulunurken hâlihazırda hazine ofisinde 400 personelin ambargoları takiple görevlendirildiğini ileri sürdü.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Bariyerler yükseltildi 100 metre yürümemek için yeni bir yol keşfettilerBariyerler yükseltildi 100 metre yürümemek için yeni bir yol keşfettiler
Kamyon çocuğu ezdi! Ailesi kurşun yağdırdı!Kamyon çocuğu ezdi! Ailesi kurşun yağdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN İshak Cihangiri

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adapazarı'nda hafriyat kamyonu çocuğu ezdi, şoförü pompalıyla kovaladılar

Kamyon çocuğu ezdi! Ailesi kurşun yağdırdı!

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.