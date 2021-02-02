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İran yerli uydu taşıyıcısı "Zülcenah"ı test etti

02.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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İran yerli uydu taşıyıcısı "Zülcenah"ı test etti

Tahran yönetimi, Zülcenah adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti.

İran, Zülcenah adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, test edilen uydu taşıyıcısının yörüngede 500 kilometreye kadar çıkabildiğini ve 220 kilogramlık uydu taşıyabildiğini ifade etti.

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KATI VE SIVI YAKITLA ÇALIŞAN EN GÜÇLÜ MOTOR

Hüseyni, Zülcenah adı verilen yerli uydu taşıyıcısının ülkenin katı ve sıvı yakıtla çalışan en güçlü motoruna sahip olduğunu ve mevcut uydularla rekabet edebildiğini belirtti. İran Savunma Bakanlığı yetkilisi, Zülcenah uydu taşıyıcısında daha önce test edilen Simurg'da olduğu gibi sabit üsse ihtiyaç olmadığını söyledi.

(DHA)

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