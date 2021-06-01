İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi neden önemli?

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, hem ülke hem de dünya için kritik bir dönemde yapılacak.

Seçimin önemini dört başlıkta inceledik:

Artan tatminsizlik

2017'de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana İran siyasetinde büyük değişimler yaşandı. Ülkede hükümet karşıtı protestolara yapılan şiddetli müdahaleler sonucu yaşanan can kayıpları, aktivistlerin tutuklanması, bazı siyasi mahkumların idam edilmesi, İran Devrim Muhafızları'nın bir Ukrayna uçağını düşürmesi ve ABD'nin yaptırımları sonucu ekonomide yaşanan kriz, yaşanan gelişmelerden bazılarıydı.

İranlılarda yaşananların yarattığı etki, yaklaşan seçimleri de şekillendirecek gibi görünüyor. Belki de İran'da yönetime en büyük darbe, İranlılar arasında tatminsizlik duygusunun tavan yaptığı bir dönemde seçime katılımın düşük olması olurdu.

Ülkede, özellikle Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin adaylar üzerinde yarattığı baskı sonucu, yapılan seçimlerin özgür ve adil olmadığı yönünde yaygın bir inanış var. Öte yandan, İranlı liderlerin siyasi sistemin meşruluğunu ispatlaması için seçime katılımın yüksek olması gerekli. Geçtiğimiz 4 yılda yaşananlar ise bu sistemin meşruluğunun defalarca kez sorgulanmasına neden oldu.