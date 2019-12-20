İran'da çığ altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde çığ altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, İran ve Irak sınırında hamallık yapan Azad Hüsrevi (24) ve kardeşi Ferhad Hüsrevi (14), 3 gün önce çığ altında kalarak kayboldu.

Abi Azad Hüsrevi'nin cenazesine aynı gün, Ferhad Hüsrevi'nin cenazesine ise bugün ulaşıldı.

Küçük kardeş Ferhad Hüsrevi için düzenlenen cenaze töreninde toplanan kalabalık, rejime tepki gösterdi. Göstericiler, "diktatöre ölüm" diye slogan attı.

