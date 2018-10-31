HABER

İran'da ekonomik kriz işçinin alım gücünü düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Save İşçi Örgütü Başkanı Davud Mirzayi, ülkede işçilerin satın alma gücünün yüzde 80 oranında düştüğünü söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Save İşçi Örgütü Başkanı Davud Mirzayi, ülkede işçilerin satın alma gücünün yüzde 80 oranında düştüğünü belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mirzayi, ülkesinde tümen üzerinden tahakkuk eden işçi maaşlarının dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak alım gücünün yüzde 80 oranında düştüğünü ifade etti.

İşçi maaşlarının bu yıl başında yüzde 19,5 oranında arttırılmasının olumlu karşılandığını fakat dolar kurundaki yükseliş ve zamların işçilerin temel ihtiyaç maddelerini dahi temin edememesine neden olduğunu dile getiren Mirzayi, işçilerin alım gücünün 2 yıl öncesinden daha gerilere düştüğünü söyledi.

Mirzayi, maaşların iyileştirilmesi konusunda çalışma bakanıyla acilen toplantı yapma talebinde bulunduklarını fakat henüz cevap alamadıklarını kaydetti.

İran'da yılın birinci çeyreğinde bir dolar 4 bin 500 tümen iken ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasını duyurmasıyla dolar önce 10 bin tümen daha sonra 15 bin tümen seviyelerini gördü. Ülkede asgari ücret 1 milyon 114 bin 140 tümen (yaklaşık 77 dolar) olarak uygulanıyor.

PARTNERToplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'
Ankara'da bedelli askerlik kuyruğuAnkara'da bedelli askerlik kuyruğu
Vali Toprak'a davul- zurnalı uğurlamaVali Toprak'a davul- zurnalı uğurlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN işçi maaşları

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.