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İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi eşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakın ekibinde yer alan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etti

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, eşini öldürdü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Ceza Savcılığı Başkanı Muhammed Şehriyari, Necefi'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Necefi'nin polise teslim olduğunu belirten Şehriyari, "Necefi, ailevi anlaşmazlıklar nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf etti." dedi.

Ruhani'nin yakın ekibinden eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin ikinci eşi Mitra Necefi, başkent Tahran'ın kuzeyindeki Saadat Abad semtindeki evinde göğsünden vurularak öldürülmüştü.

İran'da yayın yapan reformistlere yakınlığıyla bilinen "İnsafnews" haber sitesi muhabirlerinden Perisa Salihi, olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Necefi'nin eşi dün İnsafnews'i aradı ve bize röportaj vermek istedi. Bugün ofise gelecekti ancak aynı gün öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti. Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etmişti. Reformist kimliğiyle bilinen Necefi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yakın ekibinde yer alıyor.

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eşini öldürdü İRAN Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi

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