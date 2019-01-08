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İran'da kaya büyüklüğünde kaçak altın ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

İran'da kaya büyüklüğünde kaçak altın ele geçirildi

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Verzegan kentinde kaya büyüklüğünde işlenmemiş kaçak altın ele geçirildi.

Verzegan Emniyet Müdürü Albay Kasım Nezeri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentte gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında bir araç içinde 500 kilogram ağırlığında işlenmemiş altın bulduklarını söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Nezeri, kaya büyüklüğündeki altının kanunlara aykırı şekilde taşındığını ve olayla ilgili şoförün gözaltına alındığını belirtti.

Nezeri, güvenlik güçlerince ele geçirilen altının piyasa değerinin ne kadar olduğu yönünde bilgi vermedi.

İran'ın Tebriz kenti sınırları içinde bulunan Verzegan bölgesi, madencilik açısından İran için oldukça önemli bir yer. Kentteki "Andrian Altın Madeni" ülkenin zengin altın madenleri arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın İRAN Kaçakçılık Kasım Nezeri Verzegan

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