İran'da terör saldırısı

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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