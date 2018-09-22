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İran'da terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Ahvaz İRAN terör

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